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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 14:09

سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة

سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
وأشار اللواء سلامي في كلمة ألقاها في مجلس تأبين لأحد القادة الشهداء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد الى "الحسابات الخاطئة للصهاينة" قائلا "نحذر هؤلاء بأن يكفو عن شرورهم وفي غير هذه الحالة سيتم اغلاق حتى هذه النوافذ الصغيرة المفتوحة في العالم في وجههم".

واضاف القائد العام للحرس الثوري "بامكان الأعداء ان يكرروا اخطائهم مجددا لكننا نقول لهم بان من لايأخذ العبر والدروس من الاحداث سيجبر على خوض الاختبار مرة أخرى، اذا ارادوا ان يذوقوا مرارة الانتقام مجددا فليرتكبوا اخطاءهم مجددا".

وتابع مؤكدا "نقطع وعدا بأن لا نسمح ابدا للأعداء بتهديد أمن الشعب الايراني".

وأكد القائد العام للحرس الثوري "ان القرن الجديد والجغرافيا الجديدة هي جغرافيا طلوع الاسلام وتطور المسلمين أكثر واستعادة الأراضي الاسلامية المحتلة من قبل المعتدين غير المسلمين وخاصة أميركا والصهاينة".

وأشار اللواء سلامي الى اعتراف البيت الابيض الاميركي في الأيام الاخيرة بأن الحظر جعل ايران والحرس الثوري أقوى وأكثر هجوميا من أي وقت سابق، مضيفا "عندما يشهد الأعداء بالفضل فان هذه الفضيلة هي أكبر مما يصفونها بعشرات الأضعاف، لقد بدأت نهاية اميركا والحضارة الغربية منذ سنين والآن قد تسارعت".

وأردف القائد العام للحرس الثوري: اننا لم نمدّ يد العوز نحو الغرب أو الشرق، ان المسلمين قد ازدادوا قوة والان فان علم المقاومة هي مرفوعة.

وتابع "اينما ننظر في العالم نشاهد آثار جرائم القوى الشيطانية" وتابع "شاهدنا لسنين متمادية اشعالهم للحروب وتشريد الشعوب وقصف الشعوب بقنابلهم النووية،كننا سنرى ايضا نهاية هؤلاء".
رقم : 985220
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