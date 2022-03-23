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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 14:22

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن مسلحين من حركة الشباب شنوا هجوماً مباغتاً على قاعدة للجيش بالمدينة التابعة لمحافظة بكول جنوب البلاد. ونجح الجيش الصومالي في صد الهجوم عقب اشتباكات استمرت لمدة ساعة بين الجانبين، وأسفرت عن إصابات في صفوف القوات الحكومية والمدنيين، دون تحديد للحصيلة.

بدورهم، قال مسؤولون أمنيون، إن الجيش كبد ميليشيات الشباب خسائر فادحة دون تحديدها، فيما استعادت المنطقة التي شهدت المعارك هدوءاً نسبياً.

ونجح الجيش الصومالي، قبل يومين، في إحباط تفجير إرهابي بمحافظة باي جنوبي البلاد، وقال إعلام رسمي وقتها، إن الجيش قام بتصفية عنصر من حركة الشباب الإرهابية خلال محاولته زرع ألغام أرضية في منطقة غوف غدود بقضاء مدينة بيدوا.

في سياق متصل، نفذت قوات الأمن، آنذاك، عمليات أمنية لتحقيق الأمن في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ. وكثف الجيش الصومالي، مؤخّراً، عملياته ضد حركة الشباب للحد من أنشطتها الإرهابية التصعيدية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 985225
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