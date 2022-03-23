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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 15:10

البرلمان الإيراني يعتزم وقف ربط الموازنة العامة بإيرادات النفط

البرلمان الإيراني يعتزم وقف ربط الموازنة العامة بإيرادات النفط
وكتب قاليباف على صفحته في تويتر أن مجلس الشورى عاقد العزم على جعل تأمين موازنة النفقات الجارية من إيرادات الجمارك والضرائب، وتخصيص إيرادات الثروات العامة مثل النفط إلى تمويل عمليات إنشاء البنى التحتية.

وأضاف "إن تأكيد سماحة قائد الثورة الإسلامية على ضرورة تخصيص الإيرادات النفطية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط للبنى التحتية أظهر بأن عزم مجلس الشورى لإصلاح هيكلية الموازنة العامة بشكل أساسي والتمييز بين القائمين على موازنة الأعمال الإنشائية والقائمين على موازنة النفقات الجارية كان قرارا صائبا".

وتابع قاليباف "سيتم حذف إيرادات النفط عن النفقات الجارية للبلاد بشكل تدريجي ما يحول دون تأثر المؤشرات الاقتصادية بتذبذب أسعار النفط عالميا".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن تحقيق هذا الهدف المرسوم يجب أن يستكمل في البرنامج التنموي السابع وفي الموازنات العامة للأعوام القادمة.
رقم : 985236
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