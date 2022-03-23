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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 16:29

46 ألف شهيد وجريح في7 سنوات من العدوان على اليمن

46 ألف شهيد وجريح في7 سنوات من العدوان على اليمن
وأوضح المركز الحقوقي في إحصائية له، نشرها اليوم الأربعاء، لجرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 7 سنوات، أوضح أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 7 أعوام بلغ 46,262 بينهم 17,734 شهيداً و28,528 جريحاً.

وبين أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال بلغ 4,017 شهيد و 4,586 جريحا، وفيما يخص النساء أوضح المركز أن عدد الشهيدات وصل 2,434 شهيدة وبلغ عدد الجريحات 2,910.

وبلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال خلال 7 سنوات من العدوان 11,283 شهيد و21,032 جريحا، ونوه المركز إلى أن الإحصائية غير نهائية حيث توجد مناطق لم يتمكن من الوصول إليها.

وفيما يخص المنازل والمنشئات التعليمية والصحية والمرافق العامة أكد مركز عين الإنسانية أن تحالف العدوان استهدف خلال 7 سنوات 590,069 منزلاً و1,612 مسجداً و410 مستشفى ومرفقاً صحياً و1,214 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و182 منشأة جامعية.

وبشأن الغذاء والمياه والوقود والإمدادات أوضح المركز أن تحالف العدوان استهداف 999 مخزن أغذية و2,799 خزاناً ومحطة مياه و416 محطة وقود و965 شاحنة غذاء، استهداف و9,721 حقلاً زراعياً 433 مزرعة دواجن ومواشي و482 قارب صيد.

وفيما يخص المصانع والمنشئات التجارية والاقتصادية، أوضحت المنظمة الإنسانية أنه خلال 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي تم استهداف 404 مصنعاً و11,901 منشأة تجارية و696 سوقا و378 ناقلة وقود و9,770 وسائل نقل مختلفة.

وفي مجال البنى التحتية والخدمية أوضح مركز عين الإنسانية الحقوقي أن العدوان استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و6,743 طريقاً وجسراً و340 محطة ومولد كهرباء و609 شبكة ومحطة اتصال، و2,091 منشأة حكومية و2573 موقعاً أثرياً و139 منشأة رياضية و60 منشأة إعلامية و375 منشأة سياحية.
مصدر : وكالات
رقم : 985243
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