ستولتنبرغ: انضمام أوكرانيا للناتو ليس ضمن أجندة الاجتماع الاستثنائي

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل انعقاد قمة استثنائية لرؤساء دول حلف الناتو غدا الخميس، "دعم أوكرانيا من أولويات الناتو ولكن لن نناقش غدا مسألة انضمام كييف إلى الناتو".



وأشار إلى أن فولوديمير زيلينسكي "سيحضر افتراضيا" غدا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو.



ثم أضاف أن، "جميع حلفاء الناتو أكدوا عدم عزمهم إرسال أي قوات للناتو إلى أوكرانيا ومواصلة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والأسلحة".



وجدد أمين عام الحلف تأكيده على أن الناتو لا "يعتزم إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية".



وقال إن من ضمن مناقشات الحلف سيكون، "تواجد 8 قوات لمجموعات قتالية في دول غرب البلقان والبحر الأسود وشرق أوروبا".



وفي هذا الشأن أكد أن، "قبل الهجوم كان هناك 4 مجموعات قتالية ثم ضاعفنا العدد عقب الهجوم على أوكرانيا ووسعنا عدد المعدات والأفراد في هذه المجموعات".