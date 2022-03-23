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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 20:12

بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا
وأصدر بوتين تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع".

وشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام "عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول "قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما نعلم، اتخذت عددا من الدول الغربية قرارات غير شرعية بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية".

وأشار بوتين إلى أن الغرب الجماعي، بهذه الإجراءات: "قد رسم بالفعل خطا تحت مصداقية (موثوقية) عملاته، لقد تحدثنا بالفعل حول هذا، تم إلغاء الثقة في هذه العملات".

وتابع الرئيس الروسي: "أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، تقصيرا حقيقيا في التزاماتهما تجاه روسيا".

ونوه بوتين إلى أنه حاليا وبعد هذه الإجراءات "الآن يعرف الجميع في العالم ويشتبهون بطريقة ما (بالتزامات الغرب)"، وتابع، "الجميع يعرف الآن أن الالتزامات بالدولار واليورو قد لا يتم الوفاء بها".

انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
مصدر : وكالات
رقم : 985271
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