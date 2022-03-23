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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 22:15
حزب الله يشيد بعملية بئر السبع البطولية
وفي بيان له اليوم الأربعاء، بارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بهذه العملية، قائلا “نعتقد ان المقاومة بكافة اشكالها وعلى امتداد فلسطين من البحر الى النهر هي الطريق الوحيد للنصر والتحرير الكامل“.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
985284
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