لقاء علماء صور: الانهيار الاقتصادي سببه وجود ما يسمى بالسلطة المالية

واكد العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال احتفال لتكريم المكلفات اقامته مدراس المهدي في بلدة المجادل ان "ضرورة قيام السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بدورهم في عملية الانقاذ عبر الحفاظ على كيان الدولة والغاء السلطة المالية التي لا ترى مواطنين بل ماليين وفاسدين". وشدد على "ضرورة مواجهة الانهيار عبر عودة اللبنانيين الى ممارسة دورهم في قطاعي الزراعة والصناعة المحليتين، وعدم التركيز على التسول والاستعطاء من الخارج"، مشددا على "ضرورة ان يعود لبنان دولة مؤسسات لا دولة حصص كما تحول بعد اتفاق الطائف".



ودعا الشعب اللبناني الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات على قاعدة مواجهة السفارات والتابعين والفاسدين".وختم ياسين داعيا اللبنانيات الى "احترام دورهن كنساء في التربية الصالحة ومواجهة الغزو الثقافي والتمسك بالاخلاق الدينية التي تنتج مجتمعا متماسكا محصنا من الفساد والمفسدين، مؤكدا "ان الاسرة هي ركيزة المجتمعات والاوطان وهي الميدان الاكثر اهمية للمرأة من اجل تحقيق دورها".