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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 08:51

خطة صهيونية لإقامة 10 مستوطنات في النقب

خطة صهيونية لإقامة 10 مستوطنات في النقب
وذكر البيان أن "إلكين وشاكيد سيطرحان خلال اجتماع الحكومة، التصديق على قرار حكومي نهائي لإقامة خمس مستوطنات جديدة".

وعدّ البيان أن المستوطنات الجديدة هي "مرحلة مركزية في تطوير حوض الاستيطان في النقب، وذات أهمية قومية في شرق ميتروبولين بئر السبع وشمال مدينة عراد".

كما "سيطرح الوزيران أمام الحكومة الإسرائيلية مشروع قرار أولي، لإقامة خمس مستوطنات أخرى على طول الطريق بين بئر السبع وبلدة ديمونا"، وفق البيان.

وتأتي هذه الخطوة؛ كعملية انتقامية بعد عملية بئر السبع التي أدت لمقتل 4 مستوطنين، ولامتصاص غضب الجمهور الإسرائيلي الذي خرج أمس مناديًا في السبع بإسقاط حكومة الاحتلال لفشلها أمنيًّا.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية في الداخل المحتل، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من سلطات الاحتلال) بالضفة الغربية، بما فيها القدس.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 985353
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