?>?> واشنطن تدعم مبادرة وليامز للإسراع بالانتخابات الليبية - اسلام تايمز

وأضاف السفير ” نورلاند ” خلال مقابلة صحفية “سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل”، مجددا الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل.



وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي ، قال السفير نورلاند “هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة ، ومن المهم أيضا في هذا الوقت ضمان التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الالية”.



وفي السياق، طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، في منشور رؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات، بالامتناع عن تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.



ووفق”بوابة إفريقيا الإخبارية”، طالب باشاغا برفض تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها القانونية.



ودعا المنشور رؤساء ومديري الدوائر والمكاتب في الوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة إلى الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية بناء عليها اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بتكليف الحكومة الجديدة، مهددا من يخالف أحكام المنشور بالملاحقة القانونية.