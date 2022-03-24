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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 12:36

المنفي: المجلس الرئاسي 'طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد'

المنفي: المجلس الرئاسي
وقال مكتب المنفي في بيان له، إن رئيس المجلس عقد لقاء مع عدد من المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب "بوابة الوسط".

وأضاف أن "المنفي أطلع المرشحين خلال اللقاء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس منذ بداية عمله في مارس 2021".

وتابع أن المنفي أكد للمرشحين "دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة".

وأردف قوله "المنفي اعتبر أن المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين؛ لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد، مجددا التأكيد على حيادية المجلس من خلال تعامله مع كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع".

وأشار إلى أن المرشحين أكدوا من جانبهم "ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

ولفت إلى أن المرشحين عبروا عن "تأييدهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود المجلس في استمرار وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".
مصدر : وكالات
رقم : 985381
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