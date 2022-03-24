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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 13:36

أردوغان يلتقي ماكرون في العاصمة البلجيكية

أردوغان يلتقي ماكرون في العاصمة البلجيكية
وعقد الزعيمان اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، التي انطلقت الخميس.

وجرى اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في القمة الطارئة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويرافق الرئيس التركي كل من عقيلته أمينة أردوغان ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس البعثة التركية في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عثمان أشقين باك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

تجدر الإشارة أنه خلال القمة، ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.
مصدر : وكالات
رقم : 985401
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