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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 14:22

سيئول تختبر إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية ردا على بيونغ يانغ

سيئول تختبر إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية ردا على بيونغ يانغ
وأجرت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، بحسب هيئة الأركان المشتركة، تدريبات بالذخيرة الحية شملت بعض صواريخها الرئيسية في استعراض لقوتها النارية ضد كوريا الشمالية.

وأوضحت أن الأصول التي تم حشدها هي صاروخ Hyunmoo-2 أرض-أرض وصاروخ واحد من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) بالإضافة إلى صاروخ Haesung-II من سفينة إلى أرض وصاروخين جو-أرض من طراز JDAM.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن جيش الجنوب يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية.

وأضافت: "إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وسط رفضها للحوار يمثل "تحديا خطيرا" لجيش الجنوب وتحالفه مع الولايات المتحدة".
مصدر : وكالات
رقم : 985408
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