الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 آذار 2022 ساعة 15:09

وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة

وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة
وأشاد المرابط، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن إنفراج الوضع الوبائي لا يبرر التراخي في الإلتزام بالإجراءات الوقائية أو تلقي اللقاح المضاد للمرض خاصة بالنسبة للجرعات التعزيزية.

وشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة (كوفيد-19)، والإقبال على التطعيم، بإعتبار أن الحرب على الوباء يجب أن تتواصل حتى القضاء عليه.
مصدر : وكالات
رقم : 985413
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
24 آذار 2022
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
24 آذار 2022
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
24 آذار 2022
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
24 آذار 2022
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
23 آذار 2022
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
23 آذار 2022
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
23 آذار 2022
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
23 آذار 2022
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
23 آذار 2022
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
23 آذار 2022
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
22 آذار 2022
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى