وزير الصحة التونسي: نعمل مع الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة

وأشاد المرابط، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الصحة العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم الخميس، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العديد من الدول العربية فيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن إنفراج الوضع الوبائي لا يبرر التراخي في الإلتزام بالإجراءات الوقائية أو تلقي اللقاح المضاد للمرض خاصة بالنسبة للجرعات التعزيزية.



وشدد على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة (كوفيد-19)، والإقبال على التطعيم، بإعتبار أن الحرب على الوباء يجب أن تتواصل حتى القضاء عليه.