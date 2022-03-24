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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 16:04

الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس

الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس
وذكر موقع بلدية الاحتلال في القدس، أن المشروع يقضي بهدم 5 بنايات قديمة كل منها مكون من 8 طوابق، وبناء 1200 وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس.

وتبلغ مساحة المشروع 30 ألف متر مربع، وسيضم كنيسًا يهوديًّا ومدرسة و11 روضة أطفال ومباني أخرى.

وقبل أيام، صدّقت حكومة الاحتلال على بناء مدينتين استيطانيتين في النقب المحتل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، التي ستضم مئات آلاف الوحدات الاستيطانية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المدينة الأولى ستُقام قرب مدينة "عراد" شرقي النقب، وستسمى "كسيف"، وهي معدة لاستيعاب اليهود من طائفة المتدينين "الحريديم"، وتضم 10 آلاف وحدة استيطانية لاستيعاب 100 ألف يهودي.

كما صدّقت حكومة الاحتلال أيضًا على بناء مدينة جديدة أخرى على مقربة من الحدود مع سيناء، سيتم تسميتها "نيتسانا"، وستضم 2200 عائلة ليهود علمانيين.

وبالإضافة إلى ذلك، صُدِّق على الخطة الخمسية لـ"تطوير" النقب، والتي تنص على دعم المجالس المحلية البدوية المعترف بها، وتهميش غير المعترف بها، واستمرار عمليات الهدم بميزانية تصل إلى 5 مليارات شيقل.
مصدر : وكالات
رقم : 985415
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