ردود الفعل الأوروبية على قرار بوتين حول دفع ثمن الغاز والنفط بالروبل

ألمانيا:



قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن "الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع الشركاء الأوروبيين". وأضاف أن القرار "يظهر مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا"، حسب ما نقلت وكالة "DPA".



إيطاليا:



صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي فرانشيسكو جافازي: "برأيي، يجب الدفع باليورو، لأن الدفع بالروبل يعني التحايل على العقوبات، لذلك أعتقد أننا سنواصل الدفع باليورو". وفي الوقت ذاته، أكد أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ أي قرار حتى الآن.



بلغاريا:



من ناحيته، أكد رئيس وزارة الطاقة البلغارية ألكسندر نيكولوف أن قرار روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل لا يهدد العقد الحالي مع بلغاريا.



مولدوفا:



قال فاديم تشيبان رئيس شركة "مولدوف غاز" إنه اعتبارا من الأول من مايو، تستطيع الشرطة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل أو اليورو فقط، ولا ينبغي أن تنشأ أي مشاكل.