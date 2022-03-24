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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 17:23

مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين في نابلس

مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين في نابلس
وافادت مصادر محلية بأن مستوطنين تسللوا إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد "عباد الرحمن"، ما أدى لحدوث أضرار في سجاده.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد.

بدوره، استنكر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية إضرام مستوطنين النار بأجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين جنوب نابلس وكتابة شعارات معادية للعرب على جدرانه .

واعتبر البكري أن تصاعد إعتداءات الإحتلال في الآونة الأخيرة من هدم وحرق لدور العبادة وتوسيع الإستيطان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس تنذر بعواقب وخيمة لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى استهتار الإحتلال الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا، والتي تستدعي الحاجة الماسة لتوفير الحماية للفلسطينيين.

ودعا البكري جميع المؤسسات الدولية المعنية بالسلام وبحقوق الإنسان وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن تتابع جرائم المستوطنين ضد المقدسات الإسلامية وأن تمنع استمرار حدوثها , مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع المستوطنين على الإستمرار في عدوانهم وحربهم على المقدسات .
مصدر : وكالات
رقم : 985424
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