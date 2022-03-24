الأحزاب اليمنية تدعو للاحتشاد بكل الساحات لإحياء يوم الصمود الوطني

وفي الفعالية دعت الأحزاب والمكونات للاحتشاد المهيب في كل الساحات يوم السبت القادم 26 مارس لإحياء يوم الصمود الوطني.



وأكدت وقوفها خلف الجيش اليمني واللجان الشعبية والطيران المسير والقوة الصاروخية وهي إلى جانبها في خوض معركة اليمن التاريخية للانعتاق من ربق الوصاية والتبعية.



وباركت عمليات كسر الحصار الأولى والثانية وما سيتبعها من عمليات كونها تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار القاتل المفروض على اليمنيين.



وأوضحت الأحزاب والمكونات أن دول العدوان قد رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء والسلام معها يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب قواتها والالتزام بالتعويض وإعادة الإعمار.



ورفضت مسرحية الدعوة إلى ما سمي بالمشاورات في الرياض بينما السعودية طرف رئيسي في العدوان والحوار ينبغي أن يكون معها وفي مكان محايد.



واستهجنت تحركات المبعوث مع كيانات وهمية تحت غطاء التحضير لما أسماه بالمشاورات وإعداد إطار عملها والتحذير من انحرافه عن مهامه الأساسية كمبعوث أممي.



ولفتت الأحزاب والمكونات السياسية إلى أن استمرار إغلاق المطارات والموانئ اليمنية على 25 مليون مواطن يمني سيعرض كل المنشآت السعودية الحيوية لأخطار الاستهداف المركز غير المحدود تلبية للمطالب الشعبية.



كما أكدت على أهمية التوجه حكومة وشعبا ومكونات وأحزاب نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات.