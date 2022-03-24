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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 19:17

السودان: اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمشاركين في موكب 24 مارس

السودان: اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمشاركين في موكب 24 مارس
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى محيط القصر الرئاسي، بينما سُمعت بين الفينة والأخرى أصوات الرصاص الحي.

وامتدت تظاهرات اليوم لتشمل مدينة ودمدني، ثانية كبرى المدن السودانية، وكذلك مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وعطبرة، والمناقل، ونيالا، والقضارف.

وخرج آلاف السودانيين، اليوم الخميس، مطالبين بتنحي العسكر عن السلطة وعودة المسار المدني الديمقراطي إلى البلاد، بناءً على دعوة لجان المقاومة السودانية، التي تتبنى الحراك الثوري المناهض لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأُطلق على تظاهرة اليوم "مدن السودان تنتفض".

وتجمّع المشاركون في الموكب بمحطة باشدار، جنوبيّ الخرطوم، وتوجهوا مباشرة إلى وسط الخرطوم تمهيداً للوصول إلى محيط القصر الرئاسي، فيما تجمعت قوات من الشرطة عند مدخل شارع القصر بالقرب من محطة القطارات، وأغلقت السلطات الأمنية جسر الملك نمر الذي يربط منطقة وسط الخرطوم بمدينة الخرطوم بحري.
مصدر : وكالات
رقم : 985439
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