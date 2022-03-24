الیمن..رصد150 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الخميس، رصد 150 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.