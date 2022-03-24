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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 19:43
الیمن..رصد150 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و24 خرقا بقصف مدفعي، و112 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
985443
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