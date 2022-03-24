هل ستحل الأزمة السياسية في العراق؟

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري أن تحالف إنقاذ وطن الأكثر عددا يعلن ترشيح ريبر احمد البرزاني لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.



من جهته أبدى زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر، تمنياته بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق بلا تسويف وتأخير معربا عن أمله أن تكون حكومة قادرة عل النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب مهددا بأنه لن يبقى مكتوف الايدي اذا ما تكررت المأساة السابقة.



من جانبه استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون فيا لعراق جاسم محمد جعفر البياتي، الأربعاء، قدرة تحالف "انقاذ وطن" من استكمال نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.



وقال البياتي في حديث صحفي إن "اي تحالف يتم الاعلان عنه ويجمع الكتل السياسية العاملة بالساحة فهو امر جيد بغية جمع القوى السياسية وهي رؤية نتبناها بطرح التوافقية وجمع الاطراف السياسية"، مبينا ان "اشكاليتنا ليست على الشخوص التي طرحت للمناصب كونها خطوة مبكر الحديث عنها لكن اشكاليتنا على الالية المتبعة في طرح الاسماء لان الكتلة الاكبر ينبغي اولا ان يتم الاعلان عنها وتشكيلها داخل البيت الشيعي ثم يتم الاتفاق فيما بعد على البرنامج الحكومي وآلية الشراكة والادارة ومن ثم تطرح تلك الرؤية من الكتلة الاكبر على باقي المكونات والفضاء الوطني لمناقشتهم والاستماع الى رؤيتهم".



وفي ظل إحتدام الجدل حول الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية رجح 'الإطار التنسيقي' الذي يرى أنه الأولى بتولي هذه المهمة عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد السبت المقبل محذرا من أن هذ الوضع 'سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، كما دعا القوى السياسية إلى 'طاولة النقاش والتباحث والتعاطي بروح وطنية إيجابية مع مختلف القضايا'.



الدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة إنطلقت أيضا من رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي مشددا على ضرورة إجراء حوار حقيقي بين الاطراف السياسية يغلب مصلحة البلد ويضع حدا للازمة السياسية القائمة'.



لكن وبعد اعلان التحالف الثلاثي عن تشكيل تحالف"إنقاذ الوطن"وتقديمه اسماء مرشحي رئاستي الجمهورية والوزراء، فإن الصورة أصبحت اكثر تعقيدا على اعتبار أن المراهنات على حصول توافقية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر اصبح اكثر صعوبة، بانتظار ما ستصل إليه جلسة مجلس النواب السبت المقبل.