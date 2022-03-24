الجعفري: لا رسائل إسرائيلية لدمشق عبر الإمارات

ونقلت مصادر عن الجعفري أن "أبواب دمشق ليست مغلقة أمام أي عمل عربي حقيقي" وان "من يريد الانفتاح على دمشق يعرف بأن عليه استحقاقات معينة".



وكان الأسد زار دولة الإمارات في 18 من الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى دولة عربية، منذ بداية الحرب على سورية، في 2011.



والتقى الرئيس السوري ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، كما التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.



وقال الأسد إن "الإمارات دولة لها دور كبير، نظرا للسياسات المتوازنة، التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية".



وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018.