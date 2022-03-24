بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الخميس ردا على سؤال عن موقفه بشأن استبعاد روسيا من "مجموعة العشرين": "جوابي هو نعم".



وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يقرره جميع أعضاء المجموعة، مشيرا إلى أنه "قد أثار هذه القضية اليوم للنظر في مدى احتمالية ذلك".



واعتبر أنه يجب توجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور قمة العشرين المقبلة.



وعن مدى فاعلية العقوبات ضد روسيا التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال بايدن إن "العقوبات لا تردع أبدا" لكن "استمرارية العقوبات" و"زيادة الآلام" قد "تغير نهج بوتين".



يذكر أن جو بايدن وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمتي مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو، حيث تناقشان الأزمة حول أوكرانيا وتعامل الدول الغربية معها.