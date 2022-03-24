الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 آذار 2022 ساعة 21:33

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين

بايدن يدعو لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الخميس ردا على سؤال عن موقفه بشأن استبعاد روسيا من "مجموعة العشرين": "جوابي هو نعم".

وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يقرره جميع أعضاء المجموعة، مشيرا إلى أنه "قد أثار هذه القضية اليوم للنظر في مدى احتمالية ذلك".

واعتبر أنه يجب توجيه الدعوة لأوكرانيا لحضور قمة العشرين المقبلة.

وعن مدى فاعلية العقوبات ضد روسيا التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال بايدن إن "العقوبات لا تردع أبدا" لكن "استمرارية العقوبات" و"زيادة الآلام" قد "تغير نهج بوتين".

يذكر أن جو بايدن وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمتي مجموعة السبع الكبرى وحلف الناتو، حيث تناقشان الأزمة حول أوكرانيا وتعامل الدول الغربية معها.
مصدر : وكالات
رقم : 985461
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
24 آذار 2022
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
24 آذار 2022
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
24 آذار 2022
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
24 آذار 2022
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
23 آذار 2022
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
23 آذار 2022
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
23 آذار 2022
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
23 آذار 2022
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
23 آذار 2022
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
23 آذار 2022
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
22 آذار 2022
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى