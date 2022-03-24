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الخميس 24 آذار 2022 ساعة 22:01

عضو بالديمقراطي: تحالف إنقاذ الوطن يواصل التحشيد لعقد جلسة السبت

عضو بالديمقراطي: تحالف إنقاذ الوطن يواصل التحشيد لعقد جلسة السبت
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن "تحالف إنقاذ الوطن يعمل بكل جهده لكسب التأييد النيابي اللازم لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، ويجب أن لا يستمر التعطيل وتتشكل الحكومة".

وأضاف، أن "إعلان تحالف إنقاذ الوطن يعني إعلان الكتلة الأكبر، وتمرير رئيس الجمهورية بجلسة السبت يعني أن مرشح التحالف لرئاسة الوزراء سيمر أيضاً، والمستقلون وتحالف عزم هم بيضة القبان ولا أحد يستطيع القول، إن نصاب الجلسة مكتمل منذ الآن وأيضاً لم يضمن الطرف المقابل الثلث المعطل".

وتابع أن "الحزب الديمقراطي سيمرر مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية سواء بجلسة السبت المقبل التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان أو الجلسة الثانية التي قد تليها والتي تتطلب أغلبية النصف زائد واحد لأن تحالف إنقاذ الوطن هو الأكثر عدداً".

ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً أية مفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي حال انضوى في تحالفنا من الممكن أن تكون له مناصب وزارية في الحكومة المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف إنقاذ الوطن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الوزراء قبيل عقد جلسة انتخاب الرئيس السبت المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 985465
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