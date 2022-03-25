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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 09:02

تفعيل الاتفاقيات الاعلامية الموقعة بين ايران ولبنان

تفعيل الاتفاقيات الاعلامية الموقعة بين ايران ولبنان
وتم البحث في هذا اللقاء الاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين وامكانية احياء الاتفاقات في مجال الاعلام وتفعيل التعاون المشترك.

وصرح المستشار الثقافي الايراني بعد اللقاء "ان الزيارة كانت فرصة طيبة لتجديد التفاهم على كيفية إحياء الاتفاقات الموقعة سابقا بين بلدينا في مجال الاعلام والتعاون التلفزيوني والخبري على مستوى الاعلام المرئي والمسموع، وأيضا على وضع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين بلدينا".

واضاف مرتضوي: وجدنا كل تجاوب من معالي وزير الاعلام.

أضاف: وضعنا الوزير في صورة التعاون المشترك، ووجهنا له الدعوة لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل إحياء هذه الاتفاقات، والنظر بما يمكن فعله في هذا الاطار، وكان كل التجاوب من معاليه من اجل احياء الاتفاقات ووضع برامج مشتركة في مجال التعاون الاعلامي.
رقم : 985502
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