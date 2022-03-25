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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 10:07
الاميرال تنكسيري في قطر

ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي

ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
وقال الاميرال تنكسيري خلال لقائه مع نظرائه العسكريين من الدول الإسلامية: دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمان مادية ومعنوية كبيرة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة والاستراتيجية، ونأمل أن يستمر هذا المسار في دول الخليج الفارسي في المستقبل بتضافر الجهود الجادة واتحاد دول المنطقة.

وأشاد قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري بعقد المؤتمر وإقامة معرض للمعدات الدفاعية في قطر، وقال: استطاعت الجمهورية الإسلامية اليوم أن تستخدم القدرات العلمية لنخبة علمائها في مجال المعدات الدفاعية لتحقيق الاستقلال التام والاكتفاء الذاتي، ويمكن أن تكون هذه القدرة نموذجا إيجابيا لرمز الاقتدار والصمود والمقاومة، ضد المتغطرسين والمستكبرين في العالم من اجل تنمية الدول الإسلامية.

وأضاف الأميرال تنكسيري: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائمًا الحفاظ على أمن دائم ومستقر في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بمساعدة الدول الشقيقة والمسلمة في المنطقة، وستبقى وفية لعقد الأخوة والاستراتيجي بين المسلمين والدول الإسلامية.

جدير بالذكر أن بحرية الحرس الثوري أرسلت سفينة الشهيد ناظري كمثال على قدرة العلماء والخبراء الإيرانيين إلى جانب بعض المعدات الدفاعية العملياتية التابعة لوزارة الدفاع خلال المشاركة في معرض ديمديكس في قطر.

يذكر ان المعرض الثامن للأنظمة والمعدات الدفاعية الذي يحمل اسم "ديمدكس" 2022 تستضيفه الدوحة عاصمة قطر في الفترة من 21 الى 24 مارس آذار بمشاركة أكثر من 180 شركة ومؤسسة من 30 دولة.

ويقام المعرض كل عامين في أربعة أقسام: المعرض، ومؤتمر قادة البحرية لغرب آسيا، والوفود رفيعة المستوى، وعرض السفن الحربية للدول المشاركة.
رقم : 985518
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