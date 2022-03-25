دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، جماهير الشعب اليمني الصامد للخروج المهيب والمشرف في العاصمة صنعاء مختلف المحافظات للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني للصمود يوم السبت المقبل 26 مارس.



وأهابت اللجنة بأحرار الشعب اليمني بأن يكون الحشد بمستوى المناسبة التي تعبر عن صمود الشعب اليمني في وجه قوى العدوان، أن الشعب جاهز للصمود والثبات حتى تحقيق النصر.



يذكر أن التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ومعهم عدد من الدول، أعلن قبل سبعة أعوام وبالتحديد في 26 مارس 2015م، حربا على اليمن وشن على مدى سبعة أعوام 274 ألف و243 غارة استهدفت المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والطرقات والمزارع والمصانع، والمؤسسات الحكومية والخاصة،