الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 10:08
في عشية العام الثامن للعدوان..

اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"

اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، جماهير الشعب اليمني الصامد للخروج المهيب والمشرف في العاصمة صنعاء مختلف المحافظات للمشاركة في مسيرات اليوم الوطني للصمود يوم السبت المقبل 26 مارس.

وأهابت اللجنة بأحرار الشعب اليمني بأن يكون الحشد بمستوى المناسبة التي تعبر عن صمود الشعب اليمني في وجه قوى العدوان، أن الشعب جاهز للصمود والثبات حتى تحقيق النصر.

يذكر أن التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ومعهم عدد من الدول، أعلن قبل سبعة أعوام وبالتحديد في 26 مارس 2015م، حربا على اليمن وشن على مدى سبعة أعوام 274 ألف و243 غارة استهدفت المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والطرقات والمزارع والمصانع، والمؤسسات الحكومية والخاصة،
رقم : 985520
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
24 آذار 2022
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
24 آذار 2022
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
24 آذار 2022
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
24 آذار 2022
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
24 آذار 2022
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
23 آذار 2022
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
23 آذار 2022
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
23 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"