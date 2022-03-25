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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 10:09

الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي

الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
وقالت نسيبة في كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي اليوم نشرتها البعثة الإماراتية في موقعها على الانترنت “نشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما في ذلك الأزمة في سورية .. حيث يعد استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي”.

وأضافت نسيبة “وفي سياق دعوتنا لتعزيز الدور العربي ضمن الجهود الساعية لإنهاء الأزمة في سورية نجدد رفضنا للتدخلات الأجنبية فيها” مؤكدة “ضرورة احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وتابعت نسيبة “تؤمن دولة الإمارات بأن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة في سورية عبر تبني منهج عملي ومنطقي.. وفي إطار توجهنا العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات وندائنا بأهمية وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة في سورية بدل الاكتفاء بإدارتها جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى بلادي في إطار هذا التوجه”.

وأعلنت نسيبة عن دعم الإمارات جهود التوصل إلى حل سياسي وفقا للقرار الدولي 2254 مشيرة إلى أن التوصل لهذا الحل لا يزال ممكنا إذا تضافرت الجهود لتجاوز العقبات الحالية وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق واحتياجاته الأساسية.
مصدر : وكالات
رقم : 985521
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