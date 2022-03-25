الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 11:59

وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم بلاده لـ لبنان

وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم بلاده لـ لبنان
في زيارة هي الثانية له بعد توليه منصب وزارة الخارجية الايرنية، وصل الدكتور حسين امير عبد اللهيان الى بيروت اتيا من دمشق للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم حول اخر المستجدات الاقليمية والدولية بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين لينان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الخارجية الايراني: "وقد تم التشاور وتبادل وجهات النظر بيننا وبين معاليه خلال هذا اللقاء الكريم حول مختلف التطورات السياسية المحلية منها والاقليمية والدولية ايضا، لولا المقاومة الباسلة، ولولا الروح المقاومة التي تحلى بها ابناء الشعب اللبناني العزيز لكنا اليوم لا سامح الله نعاني من شر وبراثن الاحتلال الصهيوني البغيض".

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: "يتطلع لبنان الى ابرام اتفاق دولي من خلال مفاوضات فيينا للوصول الى حل سلمي يرضي جميع الاطراف وياخذ مصالحهم وهواجسهم بعين الاعتبار مما ينعكس ايجابا على منطقتنا والعالم".

مصادر مواكبة رات في زيارة عبد اللهيان تاكيدا على الدور الايجابي الذي تلعبه طهران اتجاه لبنان.

وممثل امين حزب الله النائب على عمار: "قال اليد الايراني الممدودة للبنان في كل المحطات من ايام حرب تموز الى يومنا هذا وتعلمون ان التحولات الدولية الحاصلة الان فرضت على الجمهورية الاسلامية في ايران هذا التحرك الدبلوماسي المسؤول".

بدوره قال ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد: "الزيارة الى لبنان والزيارة التي سبقت للشقيقة سوريا تاتي في اطار الاطلاع للمسؤولين عن هذه التطورات والمرحلة المقبلة وما يمكن ان ينجم عنها من ايجابيات على مستوى المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية وموقع لبنان المحوري ايضا في مواجهة هذا العدو".

زيارة وزير الخارجية الايراني تكتسب اهمية من حيث توقيتها بالتزامن مع نضوج مباحثات فيينا والاتفاق النووي مع الدول الغربية، لاسيما وان ما يجري في المنطقة يستدعي تنسيقا بين الدول الصديقة بالاضافة الى التحديات التي تواجه دول محور المقاومة، كما والتقى بقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في دار السفارة في بيروت، مؤكدا دعم ووقوف ايران الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة.

بمضمونها ودلالاتها تاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الى بيروت، سيما وان المشهد الدولي يشهد تطورات وما ينعكس على لبنان الذي طالما شكلت ايران السند والدعم له بكل المجالات.
رقم : 985533
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
24 آذار 2022
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
هل يمكن للضحية ان تشكر الجلاد على ما احدثه من الم وتشويه؟
24 آذار 2022
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
الشيخ قاسم:حزب الله لا يسعى إلى مناصب بالدولة بل هو يريد خدمة الناس
24 آذار 2022
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
برلماني ايراني: ازدواجية سلوك الهيمنة يعود لاهدافها غير المشروعة
24 آذار 2022
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
امير عبداللهيان يؤكد على مواصلة دعم ايران للحكومة والشعب السوري
24 آذار 2022
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
23 آذار 2022
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
23 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله