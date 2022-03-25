وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم بلاده لـ لبنان

في زيارة هي الثانية له بعد توليه منصب وزارة الخارجية الايرنية، وصل الدكتور حسين امير عبد اللهيان الى بيروت اتيا من دمشق للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم حول اخر المستجدات الاقليمية والدولية بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين لينان والجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقال وزير الخارجية الايراني: "وقد تم التشاور وتبادل وجهات النظر بيننا وبين معاليه خلال هذا اللقاء الكريم حول مختلف التطورات السياسية المحلية منها والاقليمية والدولية ايضا، لولا المقاومة الباسلة، ولولا الروح المقاومة التي تحلى بها ابناء الشعب اللبناني العزيز لكنا اليوم لا سامح الله نعاني من شر وبراثن الاحتلال الصهيوني البغيض".



وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: "يتطلع لبنان الى ابرام اتفاق دولي من خلال مفاوضات فيينا للوصول الى حل سلمي يرضي جميع الاطراف وياخذ مصالحهم وهواجسهم بعين الاعتبار مما ينعكس ايجابا على منطقتنا والعالم".



مصادر مواكبة رات في زيارة عبد اللهيان تاكيدا على الدور الايجابي الذي تلعبه طهران اتجاه لبنان.



وممثل امين حزب الله النائب على عمار: "قال اليد الايراني الممدودة للبنان في كل المحطات من ايام حرب تموز الى يومنا هذا وتعلمون ان التحولات الدولية الحاصلة الان فرضت على الجمهورية الاسلامية في ايران هذا التحرك الدبلوماسي المسؤول".



بدوره قال ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد: "الزيارة الى لبنان والزيارة التي سبقت للشقيقة سوريا تاتي في اطار الاطلاع للمسؤولين عن هذه التطورات والمرحلة المقبلة وما يمكن ان ينجم عنها من ايجابيات على مستوى المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية وموقع لبنان المحوري ايضا في مواجهة هذا العدو".



زيارة وزير الخارجية الايراني تكتسب اهمية من حيث توقيتها بالتزامن مع نضوج مباحثات فيينا والاتفاق النووي مع الدول الغربية، لاسيما وان ما يجري في المنطقة يستدعي تنسيقا بين الدول الصديقة بالاضافة الى التحديات التي تواجه دول محور المقاومة، كما والتقى بقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في دار السفارة في بيروت، مؤكدا دعم ووقوف ايران الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة.



بمضمونها ودلالاتها تاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الى بيروت، سيما وان المشهد الدولي يشهد تطورات وما ينعكس على لبنان الذي طالما شكلت ايران السند والدعم له بكل المجالات.