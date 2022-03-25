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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 13:26

بيونغ يانغ تؤكد نجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

بيونغ يانغ تؤكد نجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات
وقال كيم أثناء إشراف ميداني للاختبار، إن بلاده ستكون "على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله إن "السلاح الاستراتيجي الجديد لكوريا سيجعل العالم بأسره يدرك بوضوح صلابة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى".

وشدد على أن "قوات دفاعنا الوطني ستمتلك قدرات عسكرية وتقنية هائلة دون أن تتأثر بأي تهديد عسكري وابتزاز وستبقى على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين".

وحذر من أن أي قوى تتعدى على أمن بلاده يجب أن تدرك أنه سيتعين عليها دفع "ثمن باهظ".

وذكرت الوكالة أن الصاروخ طار مسافة 1.090 كيلومترا لمدة 4.052 ثانية على ارتفاع أقصى بلغ 6,248 كيلومترا قبل أن "يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا" في البحر الشرقي.
مصدر : وكالات
رقم : 985553
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