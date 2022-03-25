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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 17:15
أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس اللبناني
والتقى وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من ،اليوم الجمعة، الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله واستعرض معه قضايا ذات اهتمام مشترك.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد توجه ،أمس الخميس، من دمشق الى بيروت لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
مصدر :
وكالات
رقم :
985571
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