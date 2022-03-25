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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 18:30

الصحة السعودية تعلن عدد وفيات بـ ‘‘كورونا‘‘

الصحة السعودية تعلن عدد وفيات بـ ‘‘كورونا‘‘
وأضاف انه هناك 142 حالة حرجة ترقد في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات لتفاقم حالتها الصحية وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وسجلت الصحة السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية : 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 198 حالة تعافي .فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 750,179 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 732,939 حالة.

كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (24)، جدة (14)، المدينة (13)، مكة (7)، الدمام (5) ،الطائف (4)، أبها (4).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جدة (33)، الدمام (25)، الرياض (29)، أبها (16).
مصدر : وكالات
رقم : 985583
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