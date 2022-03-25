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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 18:42

مباركات فلسطينية لانتصار الحركة الأسيرة على القمع الصهيوني

مباركات فلسطينية لانتصار الحركة الأسيرة على القمع الصهيوني
وحيّت الفصائل في بيانات منفصلة، "صمود الأسرى وانتصارهم على بطش السجَّان الصهيوني".

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ"صمود الأسرى في وجه صلف إدارة السجون الصهيونية، وتسجيل العديد من الإنجازات وإجبارها على التراجع عن الإجراءات القمعية".

وبينت أن الانتصار تحقق بـ"إرادة الأسرى، وتكاتف الشعب الفلسطيني، ووقوفه خلفهم، ومنع العدو الصهيوني من محاولاته المساس بحقوقهم المشروعة، أو استمرار الاعتداء عليهم".

وجددت "حماس" التأكيد على "عهدها ووفائها مع أسرانا الأحرار؛ بأن تظلّ قضية تحريرهم كافة من سجون العدو على رأس أولوياتها".

بدوره، قال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس إن الحركة الفلسطينية الأسيرة تقف اليوم بعزيمة وإرادة وثبات لتبرهن من جديد أنها قادرة على الصمود وانتزاع الحقوق، والانتصار على غطرسة السجّان.

وتابع في تصريح له: "أمام هذا الانجاز الكبير، فإننا نرقب سلوك الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد على أن الأسرى خط أحمر وأن أي مساس بهم وبمنجزاتهم لن يمر، ونقول لأسرانا بأن مشروع تحريركم وقضيتكم حاضرة وبشكل دائم على طاولة القيادة".

من جهتها؛ قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما "تحقق من انجاز؛ يُضاف للسجل البطولي لإنجازات الحركة الأسيرة، ويُدلل على قدرتها على تحدي وإرباك السجان رغم قساوة واقع الأسر، والممارسات والانتهاكات المتواصلة التي يُمارسها العدو الصهيوني الُمجرم بحق الأسيرات والأسرى".

وشددت على "وقوف الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، بكل أشكال الدعم والإسناد، خلف الحركة الأسيرة، في أي خطوة مواجهة يمكن أن تقدم عليها ضد السجان الصهيوني".

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد أكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال وسجانيه بالتفرد بالأسرى"، مشددة على أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا".

وقالت حركة الأحرار إن "أسرانا البواسل أثبتوا بوحدتهم وإرادتهم، أنهم أقوى من بطش السجان الذي حاول كسرها، ولكنه فشل".

بدورها؛ هنأت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، بانتصار الأسرى في سجون الاحتلال، وانتزاع مطالبهم من إدارة السجون الصهيونية.

وأعلنت "الحركة الأسيرة" الخميس، تعليق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرار الإضراب عن الطعام، الذي كان من المقرر أن يبدأ الجمعة، بعد استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمعظم مطالبهم.

وتمثلت أبرز مطالب الأسرى في إلغاء مجموعة "العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل إعادة اعتقالهم، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، ووقف سياسة العزل الانفرادي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة أربعة آلاف و500، بينهم 33 سيدة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
رقم : 985586
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