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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 19:08

الجيش الاوكراني يستخدم الفوسفور الابيض المحظور

الجيش الاوكراني يستخدم الفوسفور الابيض المحظور
وبحسب موقع "سبوتنيك" فقد قال تعليقا على الموضوع عبر "تليكرام": "وفقًا للخبراء، بالقرب من إحدى البلدات الأوكرانية، استخدمت القوات الأوكرانية ذخيرة من الفوسفور الأبيض، المحظور استخدامها في جميع أنحاء العالم".

وأضاف قديروف، أن هذه القضية تدل بوضوح بناءً على أوامر من تتصرف القوات الأوكرانية.

واختتم: "لن أتفاجأ إذا ألقوا باللوم على روسيا في استخدام الذخائر الحارقة، على الرغم من حقيقة أننا نقوم بالفعل بعمل ممتاز في مهامنا، ولكن بعد نشر البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، توقعنا مثل هذا الاستفزاز".

يذكر وأن السلطات السورية أعلنت مرارًا استخدام ذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 985593
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