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الجمعة 25 آذار 2022 ساعة 21:48
الجيش السوري يطرد مدرعات اميركية عن هذه القرية..
وقال المصدر إن أهالي قرية الدعدوشية بالتعاون مع حاجز للجيش العربي السوري في ريف القامشلي تمكنوا من طرد أربع مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى قريتهم.
مصدر :
وكالات
رقم :
985622
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