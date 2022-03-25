الجيش السوري يطرد مدرعات اميركية عن هذه القرية..

وقال المصدر إن أهالي قرية الدعدوشية بالتعاون مع حاجز للجيش العربي السوري في ريف القامشلي تمكنوا من طرد أربع مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى قريتهم.