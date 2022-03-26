الولايات المتحدة تدعو إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".



وأضافت أنه "بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية متزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة... مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات" الذي تم تبنيه في ديسمبر 2017.



وذكرت توماس غرينفيلد أنه في ذلك الوقت "قرر المجلس أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية عابرة للقارات".



وأردفت "ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات".



وكان أعضاء المجلس قد صوتوا بالإجماع على مشروع القرار بعد شهر من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات (هواسونج-15) اعتبر قويا بما يكفي لبلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة.