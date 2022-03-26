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السبت 26 آذار 2022 ساعة 09:48

العراق.. التركمان يحسمون موقفهم بشأن التصويت لرئاسة الجمهورية

العراق.. التركمان يحسمون موقفهم بشأن التصويت لرئاسة الجمهورية
وقال الرشيدي، إن "عددا من نواب المكون التركماني والذين ربما سيكون عددهم تقريبا 5 نواب حسموا أمرهم بالمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منصب رئيس الجمهورية والمقرر عقدها اليوم السبت".

وأضاف، أن "النواب التركمان سيصوتون لمرشح تحالف (إنقاذ وطن) ريبر أحمد".

وأعلن مجلس النواب العراقي منتصف الشهر الجاري، عن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما تشتد المنافسة بين المرشحين برهم صالح وريبر أحمد.

ويعتبر الرئيس الحالي برهم صالح ووزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، أبرز المرشحين للمنصب حسب الدستور العراقي الذي يمنح المنصب للمكون الكردي، وكلاهما ينحدران من إقليم كردستان ويتنافسان على المنصب باعتبارهما يمثلان "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".
مصدر : وكالات
رقم : 985687
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