اليمن.. استعدادات للخروج في مسيرات اليوم الوطني للصمود

يستعد اليمن للخروج في مسيرات اليوم الوطني للصمود وحددت اللجان المنظمة للفعاليات في العاصمة صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود التي ستخرج عصر اليوم السبت، فيما تم تحديد ساحة غرب حديقة الثورة بصنعاء مكانا للمسيرة النسائية في اليوم الوطني للصمود عصرا.



وفي محافظة إب تم تحدد شارع المحافظة بمدينة إب، والشارع العام بمدينة يريم أماكن لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح غد السبت.



وفي البيضاء ستخرج المسيرات إلى ساحة خلف مشفى الثورة في مدينة البيضاء والشارع العام بمدينة رداع صباح السبت.



وفي تعز دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرات اليوم الوطني للصمود صباح غد السبت في 7 ساحات، في مفرق ماوية، مركز مديرية شرعب الرونة، مركز مديرية شرعب السلام، دمنة خدير، الكمب، جبالة، الأعبوس.



وفي محافظة حجة حددت اللجنة ساحات بمدينة حجة ومستبأ ووشحة، والجميمة، كحلان الشرف، مبين، نجرة، الشغادرة، بني قيس، شرس، كحلان عفار، المغربة، بني العوام، بكيل المير، كشر، قارة، الجميمة، أفلح الشام صباح اليوم السبت،



فيما ستخرج مسيرات يوم الصمود عصر اليوم في عبس، و أسلم، كعيدنة، قفل شمر.



وفي محافظة ريمة ستخرج المسيرات في ساحة القدس بمديرية الجبين صباح السبت.



أما في محافظة عمران حددت اللجان المنظمة شارع حجة مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود صباح اليوم السبت.



ودعت اللجنة المنظمة في ذمار المواطنين للاحتشاد إلى الشارع العام بمدينة ذمار عصر اليوم السبت.



وفي محافظة المحويت ستخرج مسيرة يوم الصمود الوطني في المدينة صباح اليوم.



وفي صعدة حددت اللجنة المنظمة تحدد مدينة صعدة ورازح مكانا لمسيرات اليوم الوطني للصمود صباح اليوم السبت.