الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آذار 2022 ساعة 13:08

آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين

آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في الفلبين
وثار البركان تآل الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل "مقتضب" حسبما أعلن معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل في بيان.

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي.

وأوصت الوكالة "بشدة" الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الإنذار من درجتين إلى ثلاث.

وأعقب الثوران الأولي "نشاطا فريتوماغماتيا متواصلا" أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر.

ويحدث النشاط الفريتوماغماتي، أو الانفجار البركاني، عند تفاعل الصخور المنصهرة مع المياه تحت الأرض أو فوق سطحها، بحسب العالمة لدى الوكالة برينسس كوسالان مشبهة ذلك بسكب "المياه في مقلاة ساخنة".

وقالت كوسالان لوكالة فرانس برس إن انبعاثات الدخان والأبخرة هدأت في الساعات التي تلت الانفجار الأول، لكن أجهزة الاستشعار استمرت في رصد زلزال بركانية مشيرة إلى "احتمال" حدوث انفجار بركاني آخر.

وطلب من سكان خمس قرى مغادرة منازلهم، حسبما قال المتحدث باسم الدفاع المدني المحلي كيلفن جون ريس لوكالة فرانس برس.

ويقيم أكثر من 12 ألف شخص في تلك القرى، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وانتشرت الشرطة لمنع الناس من دخول المناطق المعرضة للخطر.

ويعد بركان تآل من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلزال بسبب موقع الفيليبين على "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

والوصول إلى الجزيرة حيث يقع البركان والتي كان يسكنها في السابق آلاف الأشخاص، ممنوع منذ يناير 2020.

آنذاك أدى ثوران البركان إلى تصاعد سحب الرماد مسافة 15 كلم وأطلق الحمم مدمرا عددا كبيرا من المنازل وموديا برءوس ماشية فيما اضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار إلى مراكز إيواء.

في يوليو الماضي رفعت وكالة رصد الزلزال مستوى الإنذار إلى ثلاث درجات بعدما ثار البركان تآل مجددا.

وانبعث منه غاز ثاني أكسيد الكبريت لعدة أيام ما تسبب بسحابة كثيفة فوق العاصمة والأقاليم المجاورة.

وخفض مستوى الإنذار إلى درجتين قبل ثورانه السبت.
مصدر : وكالات
رقم : 985726
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اليمن.. استعدادات للخروج في مسيرات اليوم الوطني للصمود
اليمن.. استعدادات للخروج في مسيرات اليوم الوطني للصمود
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
26 آذار 2022
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
26 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
26 آذار 2022
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
26 آذار 2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
25 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
الخارجية الايرانية: المدنيون أول من يدفع ضريبة الحرب المدمرة على اليمن
24 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟