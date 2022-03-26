الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آذار 2022 ساعة 16:24

قيادي بحماس: اعتراف الاحتلال بفشله أمام القسام إقرار بقدرات المقاومة

قيادي بحماس: اعتراف الاحتلال بفشله أمام القسام إقرار بقدرات المقاومة
وأوضح مرة، في تصريح اليوم السبت: إن "نشر الاحتلال المزيد من المعلومات حول إخفاقه في معركة سيف القدس، تأكيد للرواية التي نشرتها (حماس) مباشرة بعد العدوان، وهو إنجاز سياسي كبير للحركة، وإنجاز عسكري وأمني مهم جدا لكتائب القسام".

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس الجمعة، معلومات جديدة عن فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في خداع حركة "حماس" ليل 14 أيار/مايو 2021، واستدراجها إلى نشر قواتها على حدود قطاع غزة وفي الأنفاق، ثم توجيه ضربة قاتلة للحركة.

وبيَّن مرة أنَّ "إفشال كتائب القسام للخطة، مؤشر واضح على قدرة العقول القسامية في إدارة المعركة وفهم ومتابعة خطط وطريقة تفكير العدو، ودليل على القدرات العلمية ومهارة الإدارة والسيطرة والتحكم التي راكمتها كتائب القسام خلال السنوات السابقة".

وقال: "هذا الإنجاز الذي اعترف به الاحتلال، هو ثمرة العمل المتواصل وتضحيات الشهداء، ونتاج خبرات القادة الذين يقدمون أغلى التضحيات دفاعا عن الأرض والإنسان والقضية".

ووفق "معاريف"؛ فقد خطط جيش الاحتلال للقيام بـ"عملية خداع لحماس؛ بالقيام بعملية برية من أجل قصف المقاتلين حين دخولهم الأنفاق، إلا أن غرفة المقاومة الفلسطينية المشتركة، أعلنت إفشال مناورة للاحتلال الإسرائيلي، كانت تستهدف قتل مئات من عناصر المقاومة".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "هذه العملية الإستراتيجية؛ خُطِّط لها على مدى ثلاثة أعوام على الأقل، وشهدت معارضة قائد سلاح الجو عميكام نوركين"
مصدر : وكالات
رقم : 985746
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
26 آذار 2022
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
26 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
26 آذار 2022
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
26 آذار 2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
25 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟