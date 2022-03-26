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السبت 26 آذار 2022 ساعة 17:04

شويغو: طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها كما هو مخطط

شويغو: طلبات الأسلحة للحكومة يتم تنفيذها كما هو مخطط
ونقلت الوزارة عن شويغو: "لقد عقدنا اجتماعا مع وزارة المالية حول مجموعة كاملة من القضايا من حيث الوفاء بالتزامات الميزانية لهذا العام، والأهم من ذلك، طلبات الأسلحة للدولة. وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها اليوم، فإننا نفي طلبات الحكومة من الأسلحة كما هو مخطط. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تمويل الميزانية لهذا العام تجاوز العام السابق بنسبة 15%، نحتاج بطبيعة الحال إلى النظر فيما يجب أن نوليه اهتماما خاصا عند تنفيذ مهام طلبات الحكومة".

وأشار شويغو أيضا إلى أنه على الرغم من العقوبات المناهضة لروسيا، فإن مستوى العقود الحكومية اليوم هو 85%، في أبريل/نيسان سيتم الانتهاء من هذا العمل بالكامل.

وشدد الوزير قائلا: "نواصل تعزيز توريد الأسلحة والمعدات باستخدام أموال الائتمان. والأولويات هي الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، ومعدات الطيران، وكذلك الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية".

وكان قد عقد وزير الدفاع الروسي يوم أمس اجتماعا مع وزير المالية أنتون سيلوانوف، ناقشوا خلاله تنفيذ طلبات الأسلحة للحكومة والتمويل.
مصدر : وكالات
رقم : 985753
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