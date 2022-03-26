الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية

في اجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، اشاد آية الله رئيسي بتعاون المواطنين وجهود الكادر الطبي العلاجي والطبي وجميع المعنيين بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، وقال: على الرغم من انخفاض الاصابات والوفيات بكورونا في البلاد، فانه يجب مراعاة التعليمات الصحية بعناية وتجنب اعتبار جائحة كورونا أمرا عاديا في المجتمع.



وفي إشارة إلى زيادة السفر في عطلة الرأس السنة الايرانية (النوروز) بنسبة 50٪، قال رئيسي : السفر المكثف للناس هو علامة على الحيوية والضمان الاجتماعي، ولكن يجب على الجميع أن يكون حساسًا للالتزام بالبروتوكولات الصحية حتى لا نرى انتشار كورونا، مرة أخرى في المستقبل.



واضاف :بحسب تقرير قدم في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، فقد تم تطعيم نحو 150 مليون جرعة لقاح في البلاد حتى الآن، وهو انجاز كبير، لكن لا يزال من الضروري التأكيد على تلقي جرعة ثالثة.



وقررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في اجتماعها اليوم على ان يكون الدوام حضوريا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من يوم الاحد المقبل 3 ابريل/نيسان.