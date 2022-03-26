العراق.. وانتصار الثلث الضامن في جلسة اختيار رئيس الجمهورية

وأکدت مصادرنا في بغداد فشل التحالف الثلاثي في تمرير انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم تحقق النصاب في البرلمان العراقي.



وأشارت المصادر ان عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان لم يتخط 202 نائب، في حين ان الدستور العراقي ينص علی ضرورة حضور ثلثي النواب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أي حضور 220 نائب.



وصرح نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون ان ما حصل في البرلمان يعتبر انتصارا للثلث الضامن.



من جهته قال الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب اهل الحق، "اليوم تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".



كما أكد هادي العامري رئيس تحالف فتح ان "الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات وتغييب الاخرى".



ونجحت قوی الاطار التنسيقي والقوی المتحالفة معها في جمع الثلث الضامن، ما يعني جمع تواقيع 126 نائب لمنع وصول جلسة البرلمان الی حد النصاب.



وصرح نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون ان ما حصل في البرلمان يعتبر انتصارا للثلث الضامن.



من جهته قال الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب اهل الحق، "اليوم تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح".



وأضاف الخزعلي: الاطار التنسيقي يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الارادات.



كما أكد هادي العامري رئيس تحالف فتح ان "الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الارادات وتغييب الاخرى".



ويوجد 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين في اقليم كردستان، الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.



ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.



وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة عدد كبير من الكتل الرافضة لسير العملية.



وبعد فشل الجلسة الأولى، وتعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.



واعلنت يوم امس، عدد من الكتل السياسية المؤثرة على رأسها الاطار التنسيقي، مقاطعة جلسة اليوم، في حين تشير المصادر الى ان نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم.



ومن المقرر ان تعقد الجلسة في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت بغداد، بحسب ما اعلنت عنه الدائرة الاعلامية للبرلمان.