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السبت 26 آذار 2022 ساعة 17:48

اليمنيون يحيون يوم الصمود الوطني خلال 18 مسيرات في حجة

اليمنيون يحيون يوم الصمود الوطني خلال 18 مسيرات في حجة
وخرجت المسيرات بمدينة حجة ومستبأ ووشحة، والجميمة، وكحلان الشرف، ومبين، ونجرة، والشغادرة، وبني قيس، وشرس، وكحلان عفار، والمغربة، وبني العوام، وبكيل المير، وكشر، وقارة، والجميمة، وأفلح الشام.

وأكدت بيانات المسيرات مسيرات اليوم الوطني للصمود في حجة أن القادم أقسى وأشد وإذا أراد تحالف العدوان الخروج من المأزق فعليه وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وأشادت مسيرات حجة على أيدي المواطنين الأحرار في المحافظات والمناطق المحتلة في التحرك لطرد الاحتلال ودحر مرتزقته من كل المناطق اليمنية، مباركة عمليات أبطالنا ضمن عمليات كسر الحصار على اليمن ونؤيد خطوات القيادة في ضرب منشآت العدو النفطية والحيوية حتى يرفع حصاره الظالم.

ودعا المشاركون في المسيرات كل الأحرار إلى النفير العام إلى جبهات الشرف والعزة جماعات وأفرادا لمشاركة إخواننا المجاهدين في صناعة النصر بعون الله.

وستخرج مسيرات يوم الصمود عصر اليوم السبت في عبس، وأسلم، كعيدنة، قفل شمر بمحافظة حجة.
رقم : 985767
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