الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آذار 2022 ساعة 17:49

اليمن يحيي يوم الصمود الوطني

اليمن يحيي يوم الصمود الوطني
وفي هذا الصدد قال محللون سياسيون أن صمود الشعب اليمني هو صمود اسطوري منذ ثمانية أعوام أمام أكبر عدوان همجي وبربري ليس له مثيلا.

وأضافوا ان ما يميز العدوان هو انه من أكبر دول العالم غنى ودعم لوجستي وداعم للإرهاب، مؤكدين ان الصمود الإسطوري للشعب اليمني جاء بفضل من الله والإيمان المطلق بقضيتهم في الدفاع عن السيادة والأرض.

ويقول خبراء استراتيجيون ان أبناء الشعب اليمني اليوم يسطرون أروع الملاحم وأعظم التضحيات والانتصارات في مواجهة العدوان السعودي الاماراتي الاميركي وذلك من خلال المعاناة التي عاشوها بعد تدمير كافة قدراتهم العسكرية بما فيها الاسلحة الاستراتيجية والتقليدية واستهداف المطارات والموانئ وشبكات الرادارات ومنصات الصواريخ وغرف العمليات ومخازن الاسلحة، مؤكدين في الوقت ذاته ان اليمنيين اليوم استطاعوا ان يصنعوا الصواريخ والطائرات المسيرة كأسلحة استراتيجية والتي غيرت المعادلة وقواعد الاشتباك العسكري.

ومن جهتهم أجمع الناشطون في حقوق الانسان على ان الشعب اليمني صمد وأعطى الدليل والبرهان لخلق صمود اسطوري أمام عدوان همجي بمعنى الكلمة.

وبشأن الدعم الاميركي لدول تحالف العدوان السعودي الاماراتي قال الناشطون في حقوق الانسان ان الولايات المتحدة موجودة لتغطي عورة الصهيوني الذي يتحكم بالعالم. مؤكدين ان المخطط الغربي في الشرق الأوسط هو جمع ثروات العالم ووضع اليد على كل ما يستطيعون نهبه وسلبه من الشعوب الآمنة.

الناشطون في حقوق الانسان أدنوا بدورهم صمت الأمم المتحدة إزاء جرائم تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني واعتبروا الرد اليمني على جرائم العدوان بانه الطريقة الوحيدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الحصار والعدوان المستمر.

الاعلاميون اليمنيون بدورهم أكدوا ان العدوان على الشعب اليمني يؤكد حالة العداء بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الاميركية.

وأكدوا ان اعلان الحرب ضد الشعب اليمني كان من واشنطن في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة وهو كان تأكيدا بأن الراعي الرسمي للعدوان على اليمن هي الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدين انه لولا الموافقة والرعاية الاميركية لما كانت السعودية استطاعت ان ترتكب المجازر والجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

الاعلاميون اليمنيون اضافوا انه عندما تضع النقاط على الحروف وعندما يكون الشعب اليمني على دراية كاملة بمن هو المعتدي وان اميركا هي من يقتل الشعب اليمني، فهذا يؤسس لمواجهة قادمة بين اليمني والاميركي مؤكدين ان الوثائق اثبتت بان الولايات المتحدة كانت تقوم برعاية مباشرة للنظام السابق في حروب صعدة وبمقتل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي.
رقم : 985769
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
26 آذار 2022
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
26 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
26 آذار 2022
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
26 آذار 2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
25 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟