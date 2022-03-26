الضربة اليمنية لأرامكو .. واعتراف سعودي خطير

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله الجمعة: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية.



وأقر المصدر أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجيزان تعرضتا لهجمات بالصواريخ،الجمعة، مشيرا إلى أن هناك آثار جسيمة تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير ستفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية.



واكدت مصادر خبرية احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل، وتعلن أن صنعاء مستمرة في ضرباتها لمواقع سعودية حيوية جداً ما لم يرفع الحصار.



وقالت إنّ "عملية كسر الحصار الثالثة تعد من أعنف عمليات القوات المسلحة اليمنية على المملكة السعودية".



وأكدت المصادر احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل واشتعال الحرائق بشكل غير مسبوق، مشيرةً إلى أنّ "الحرائق في خزانات ومنشآت الوقود تسببت في تدمير المنشآت بأكملها".



وأعلنت مصادر عسكرية أنّ صنعاء مستمرة خلال الأيام المقبلة في ضرباتها لمواقع سعودية حيوية جداً إن بقي الحصار قائماً، وهي عازمة على تدمير منشآت أرامكو الحيوية في رأس تنورة ورابغ وجدة.



وأضافت: "صنعاء وضعت كل منشآت أرامكو أهدافاً لعملياتها، وتؤكد بأن الضربات ستستمر حتى تدميرها ما لم يرفع الحصار السعودي عن اليمن، وإطلاق سفن النفط".



وختمت المصادر إعلانها تعطّل محطة كهرباء صامطة وانطفاءها بسبب عمليات صنعاء.



وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، يوم الجمعة، تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع: "رداً على استمرار الحصار الظالم، نفّذنا عملية كسر الحصار الثالثة".



وأفاد بأنّ العملية تمّت بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنَّحة وسلاح الجو المسيّر، مؤكداً: "تمّ استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيّرة".



وارتفعت أسعار النفط بعد عملية كسر الحصار الثالثة على منشآت أرامكو النفطية السعودية، ووصل خام برنت إلى 120.65 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 113.9 دولارا



وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية (كسر الحصار الثالثة) التي استهدفت العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرارِ العدوان الأمريكي السعودي والحصارِ الظالمِ على شعبِنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية شملت استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.



وأشارت القوات المسلحة إلى استهداف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، وأرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، لافتة إلى قصف أهداف حيوية وهامة في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية.



وتوعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بأنها ستنفذ المزيد من الضربات النوعية ضمن بنك أهداف كسر الحصار، مؤكدة أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.