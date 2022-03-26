الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 آذار 2022 ساعة 18:00

اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية

اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية
وعبرت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية (قصفت أمريكا مدينتي هيروشيما وناجازاكي بقنابل نوويةفي نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 وقتلت 220 الف انسان دفعة واحدة)، عبرت مراراً عن معارضتها للتسلح النووي.

وزار كيشيدا، الذي يمثل منطقة هيروشيما في البرلمان الياباني، اليوم النصب التذكاري للسلام ومتحف المدينة اليوم السبت مع السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل.

وقال كيشيدا لقناة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة: "عندما يصبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا حقيقياً بشكل متزايد، أعتقد أن زيارة السفير إيمانويل إلى هيروشيما وتجربته في رؤية الواقع النووي ستصبح رسالة قوية إلى المجتمع الدولي". وتابع: "أعتقد أن زيارتنا كانت ذات مغزى".

واعتبر كيشيدا أن الحرب في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.

ولم يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بشن هجوم نووي، لكنه حذر، عندما بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، من أن أي شخص يعرقل روسيا سيواجه "عواقب لم يواجهها في تاريخه".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا لمواجهة "تهديد وجودي لبلادنا".

وحذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الخميس روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيمياوية أو نووية خلال الحرب في أوكرانيا.

وتتهم روسيا امريكا بتمويل تصنيع اسلحة بيولوجية في اوكرانيا وعرضت وثائق حول ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 985773
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
26 آذار 2022
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
26 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
26 آذار 2022
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
26 آذار 2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
25 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
اليمن الذي بدأ من الصفر: جيشٌ يُرهِب دولاً
25 آذار 2022
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
الإمارات: استقرار سورية ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي
25 آذار 2022
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
اليمنيون يستعدون لإحياء "يوم الصمود"
25 آذار 2022
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي
25 آذار 2022
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
ايران: على الإحتلال الاميركي مغادرة الاراضي السورية فورا
25 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟