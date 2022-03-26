اليابان تحذر من تزايد احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية

وعبرت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية (قصفت أمريكا مدينتي هيروشيما وناجازاكي بقنابل نوويةفي نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 وقتلت 220 الف انسان دفعة واحدة)، عبرت مراراً عن معارضتها للتسلح النووي.



وزار كيشيدا، الذي يمثل منطقة هيروشيما في البرلمان الياباني، اليوم النصب التذكاري للسلام ومتحف المدينة اليوم السبت مع السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل.



وقال كيشيدا لقناة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة: "عندما يصبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا حقيقياً بشكل متزايد، أعتقد أن زيارة السفير إيمانويل إلى هيروشيما وتجربته في رؤية الواقع النووي ستصبح رسالة قوية إلى المجتمع الدولي". وتابع: "أعتقد أن زيارتنا كانت ذات مغزى".



واعتبر كيشيدا أن الحرب في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.



ولم يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بشن هجوم نووي، لكنه حذر، عندما بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، من أن أي شخص يعرقل روسيا سيواجه "عواقب لم يواجهها في تاريخه".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا لمواجهة "تهديد وجودي لبلادنا".



وحذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الخميس روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيمياوية أو نووية خلال الحرب في أوكرانيا.



وتتهم روسيا امريكا بتمويل تصنيع اسلحة بيولوجية في اوكرانيا وعرضت وثائق حول ذلك.