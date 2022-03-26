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السبت 26 آذار 2022 ساعة 18:57

الوفاء للمقاومة: إيران تقف إلى جانب لبنان بينما أميركا تحاصره

الوفاء للمقاومة: إيران تقف إلى جانب لبنان بينما أميركا تحاصره
وأضاف جشي أننا نرى بأن السفيرة الأميركية في لبنان تتدخل في الشؤون اللبنانية بكل شاردة وواردة خصوصاً بما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، بينما لم نرَ السفير الإيراني يدخل بأي شيء على الإطلاق.

وأكد جشي أن الأميركي يحاصر البلد، ويمنعه من الحصول على الكهرباء من الأردن عبر سوريا، بينما إيران عرضت على لبنان أن يستلم المشتقات النفطية من المازوت والبنزين بالليرة اللبنانية، وكذلك جددت مرة أخرى عرضها بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وأيضاً بالليرة اللبنانية، ولكن البعض في لبنان لا يتجرؤون على قبول مثل هذه العروض، وليس لديهم أي مشكلة بأن يبقى واقع البلد على ما هو عليه كرمى لأسيادهم الأميركيين وحفاظاً على مصالحهم الشخصية، مضيفاً أن المشكلة مع أميركا تكمُن بأنه ممنوع على أحد من هذه الشعوب إلا أن يكون تحت وصايتها ورحمتها، وأن لا أن يعيش حراً وعزيزاً وكريماً.
رقم : 985775
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