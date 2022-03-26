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السبت 26 آذار 2022 ساعة 19:03

الاعلام السعودي يقول انه تمت السيطرة على حرائق منشأة جدة النفطية

الاعلام السعودي يقول انه تمت السيطرة على حرائق منشأة جدة النفطية
نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو ادعت خلاله إلى "تلاشي السحابة الدخانية من المنشأة النفطية في جدة"، ونشرت مقطعا آخر لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية.

في حين ادعت قناة "العربية" أنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول وجرى العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة"، لافتة إلى "اختفاء النيران التي تصاعدت من خزانات محطة أرامكو بجدة بعد الحريق".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية "كسر الحصار الثالثة" التي استهدفت العمق السعودي بأعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرارِ العدوان الأمريكي السعودي والحصارِ الظالمِ على شعبِنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن العملية شملت استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.
مصدر : وكالات
رقم : 985777
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